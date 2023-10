Koalicija poudarja kompetence Prevolnik Ruplove, a opozarja na nujnost učinkovitega dela

Ljubljana, 13. oktobra - Poslanci poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica so na izredni seji DZ, kjer odločajo o kandidaturi Valentine Prevolnik Rupel, med drugim izpostavili kandidatkine kompetence, ob tem pa opozorili, da bo morala nemudoma nadaljevati začeto delo in biti pri tem učinkovita. Dotaknili so se tudi skorajšnjega preoblikovanja dopolnilnega zavarovanja.