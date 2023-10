Evropski parlament prihodnji teden o razmerah v Izraelu, Zahodnem Balkanu in financiranju obnove Ukrajine

pripravil Luka Krek

Strasbourg, 15. oktobra - Evropski parlament bo na drugem oktobrskem plenarnem zasedanju v Strasbourgu prihodnji teden med drugim razpravljal in glasoval o resoluciji glede razmer v Izraelu po napadu palestinskega gibanja Hamas in razmer na severu Kosova ter o instrumentu EU za podporo in obnovo Ukrajine v obdobju 2024-2027 v višini 50 milijard evrov.