Na mednarodnem simpoziju o novem odnosu človeka do živali

Ljubljana, 16. oktobra - V Prešernovi dvorani v Ljubljani bo do četrtka v organizaciji Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU potekal mednarodni simpozij o živalih z naslovom Misliti živali. Na prvem tovrstnem dogodku bodo mednarodni strokovnjaki z različnih strokovnih področij razpravljali od odnosu človeka do živali, so sporočili organizatorji.