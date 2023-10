Nesreče v 30 letih povzročile za skoraj 4000 milijard dolarjev izgube pridelkov

Rim, 15. oktobra - Naravne nesreče in nesreče, ki jih je povzročil človek, so v treh desetletjih povzročile izgubo pridelka in živine v vrednosti 3800 milijard dolarjev (3600 milijard evrov), je sporočila Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). FAO je ob tem ugotovil, da se povečujejo pogostost nesreč in njihove posledice.