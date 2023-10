Zagreb v boj proti korupciji v mestni upravi in podjetjih s platformo Žvižgač

Zagreb, 13. oktobra - Zagreb bo kot prvo mesto na Hrvaškem uvedlo protikorupcijsko platformo Žvižgač. Platforma bo prebivalcem hrvaške prestolnice in zaposlenim prek aplikacije omogočala prijave nepravilnosti v mestni upravi in treh največjih družbah v lasti mesta Zagreb. Aplikacijo nameravajo v prihodnosti uvesti tudi v drugih mestnih podjetjih in ustanovah.