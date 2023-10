Ob svetovnem dnevu opozorilo, da s temeljitim umivanjem rok preprečimo razvoj bolezni

Ljubljana, 15. oktobra - Ob današnjem svetovnem dnevu umivanja rok strokovnjaki poudarjajo, da je umivanje rok osnovni in najpreprostejši ukrep pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni. S temeljitim in pravilnim načinom umivanja rok preprečimo pot prenosa mikroorganizmov ter razvoj bolezni, so objavili na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).