V Srbiji izsledili žensko, ki je v svojem stanovanju imela levjega mladiča

Subotica, 13. oktobra - Potem ko so konec septembra blizu Subotice na severu Srbije našli levjega mladiča, je policija sporočila, da so izsledili osebo, ki ga je imela v svojem stanovanju. Gre za 33-letnico, ki je doma imela tudi prepovedano vrsto afriških polžev. Levji mladič je nedolgo po tem, ko so ga našli, poginil.