Turistični ponudniki Zgornje Savinjske doline zaradi ujme pričakujejo pomoč države

Ljubljana, 15. oktobra - Škoda zaradi avgustovske vodne ujme v turizmu Zgornje Savinjske doline je velika, sanacija bo dolgotrajna, so ob obisku ekipe Slovenske turistične agencije (STO) na čelu z direktorico Majo Pak ta teden ocenili turistični ponudniki z območja. Brez pomoči države okrevanje in nadaljnji razvoj turizma ne bosta mogoča, so sporočili iz agencije Saša.