V poostrenem nadzoru odkrili več kršitev delovne zakonodaje

Ljubljana, 13. oktobra - Policija, finančna uprava in inšpektorat za delo so pri nadzoru v podjetju za popravilo vozil v začetku tega tedna odkrili več kršitev, med drugim glede dela na črno. Opravili so postopke s 16 tujci, ki so opravljali delo za pravno osebo iz Avstrije. Državljanom tretjih držav so poleg globe naložili tudi, da naj Slovenijo takoj zapustijo.