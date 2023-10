Cesta Dravograd-Trbonje in železnica proti Avstriji bosta zaprti še nekaj časa

Prevalje/Dravograd, 13. oktobra - Zaradi posledic ujme je še vedno zaprta državna cesta Dravograd-Trbonje; tako bo ostalo predvidoma do konca maja 2024. Prav tako je še vedno zaprta železniška proga od Prevalj do državne meje z Avstrijo, zaradi česar je tam še vedno prekinjen meddržavni potniški promet po železnici. Cilj Slovenskih železnic je progo odpreti do 10. decembra letos.