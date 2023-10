V Mokronogu 24. mednarodni orgličarski festival

Mokronog, 14. oktobra - V Kulturnem domu v Mokronogu se bo drevi ob 19. uri začel 24. mednarodni festival ustnih harmonik, ki bo tokrat obsegal le večerni gala koncert Stanetove orglice, posvečen lani umrlemu ustanovitelju in pobudniku festivala Stanetu Pečku. Nastopili bodo dolgoletni prijatelji festivala in nekateri priznani glasbeniki, so sporočili prireditelji.