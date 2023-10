Letošnji mednarodni dan žensk na podeželju o njihovi vlogi pri pridelavi hrane

Ljubljana, 15. oktobra - Danes obeležujemo mednarodni dan žensk na podeželju. ZN so ga razglasili leta 2008, z njim pa se priznava ključno vlogo in prispevek kmetic in podeželskih žensk pri krepitvi razvoja kmetijstva in podeželja, izboljšanju zanesljive preskrbe s hrano in izkoreninjenju revščine. Letošnja tema je Ženske na podeželju pridelujejo dobro hrano za vse.