Deblak spuščajo v Soboško jezero

Murska Sobota, 13. oktobra - Arheologi so zjutraj ob sedmih začeli s potopitvijo prazgodovinskega deblaka, ki so ga našli na obrežju Mure in prepeljali do Soboškega jezera. Potopili ga bodo deset metrov globoko in zavarovali s filcem. Akcija bo predvidoma trajala do 15. ali 16. ure popoldne, je za STA povedal vodja akcije, strokovnjak za podvodno arheologijo Andrej Gaspari.