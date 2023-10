Novela zakona o delovnih razmerjih morda le v okrnjeni obliki

Ljubljana, 13. oktobra - Vlada naj bi predlagala le tiste spremembe zakona o delovnih razmerjih, s katerimi bi Slovenija prenesla določila dveh evropskih direktiv, ne pa tudi uvedla novosti, o katerih so se pol leta usklajevali na ESS in jih sindikati podpirajo, delodajalci pa so proti, kažejo informacije predstavnikov delavcev.