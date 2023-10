Rusija namerava ocenjevati patriotizem državljanov, ki se vračajo iz tujine

Moskva, 13. oktobra - Ruske oblasti nameravajo v prihodnje pri državljanih, ki se vračajo iz tujine, oceniti njihov patriotizem in mnenje o ruski invaziji na sosednjo Ukrajino. S preverjanjem državljanov si želijo identificirati morebitne kritike in ugotoviti, ali so krivi diskreditiranja oblasti ali oboroženih sil.