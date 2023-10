Podjetjem za odpravo škode na voljo 30 milijonov evrov ugodnih posojil

Ljubljana, 13. oktobra - Slovenski podjetniški sklad je razpisal 30 milijonov evrov ugodnih posojil za odpravo škode za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela škodo v avgustovskih poplavah. Podjetja bodo lahko zaprosila za posojila v višini od 15.000 do 100.000 evrov, po oceni sklada bodo na ta način pomagali vsaj 600 podjetjem.