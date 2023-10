V Sloveniji mednarodni dan zmanjšanja tveganj nesreč mineva v luči posledic poplav

Ljubljana, 13. oktobra - Mednarodni dan zmanjšanja tveganj nesreč, ki ga obeležujemo danes, v Sloveniji mineva v luči posledic uničujočih poplav, ki so v začetku avgusta močno prizadele našo državo in posegle v življenja mnogih državljanov, so ob dnevu sporočili iz Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.