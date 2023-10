Terme Topolšica lani ob rasti prihodkov poglobile izgubo

Topolšica, 15. oktobra - Terme Topolšica so lani ustvarile 5,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je sedem odstotkov več kot leto prej. Poglobila pa se je tudi čista izguba, in sicer za šest odstotkov na dobrih 53.000 evrov, so terme zapisale v lanskem poslovnem poročilu, objavljenem na spletnih straneh Ajpesa.