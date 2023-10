Pri delu s traktorjem umrl 83-letni moški

Polhov Gradec, 13. oktobra - Pri delu na gozdni površini na območju Polhovega Gradca se je v četrtek okoli 9. ure prevrnil traktor, pri tem pa je umrl 83-letni moški, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Po do sedaj zbranih obvestilih je do dogodka v gozdu prišlo pri vleki debla podrtega drevesa.