V Avstriji najboljši smučarska skakalka, kolesar in nogometaši

Dunaj, 13. oktobra - Avstrijski športni novinarji so že izbrali najboljše športnike za leto 2023. To so postali kolesar Felix Gall, smučarska skakalka Eva Pikelnig in moška nogometna reprezentanca. Podelili so tudi posebne nagrade, ki so jih prejeli alpska smučarja Annemarie Moser-Pröll in Franz Klammer ter nogometaš Hans Krankl, ki so letos dopolnili 70 let.