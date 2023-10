V Laškem drugi Almin literarni pohod

Laško, 14. oktobra - V Laškem bo danes potekal drugi Almin literarni pohod, ki se bo letos odvijal po Alminih poteh v Laškem in njegovi okolici. Dogodek poteka v sklopu Alminega rojstnega dne in bo zajemal vodenje, tematske poti, literarno ekskurzijo ter pripovedovanje in branje na prostem, tematsko vezano na izbrane lokacije, ki so povezane z Almo M. Karlin.