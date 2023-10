Stoodstotni le še svetovni prvaki Argentinci

La Paz, 13. oktobra - Svetovni prvaki Argentinci so zmagali še na tretji tekmi južnoameriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026, potem ko so bili na domačem terenu v Buenos Airesu na stadionu Monumental boljši od Paragvaja z 1:0. Medtem pa so šestkratni svetovni prvaki Brazilci kljub številnim priložnostim le remizirali z Venezuelo (1:1) in prvič izgubili točke.