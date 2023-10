Mesto New York želi ukiniti zakonsko pravico do zavetišča

New York, 13. oktobra - Mesto New York želi s tožbo ukiniti 40 let staro zakonsko določeno pravico do zavetišča, potem ko je v zadnjih mesecih v velemesto prišlo več kot 120.000 nezakonitih priseljencev. Newyorški mediji poročajo, da ima mesto s tem več milijard dolarjev stroškov. Tožbo podpira tudi guvernerka zvezne države New York Kathy Hochul.