New York, 12. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Ameriške delnice so dan končale v rdečem, medtem ko so se donosi obveznic povečali, ko je odtis stalne inflacije spodbudil skrbi, da bodo obrestne mere morale ostati višje dlje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.