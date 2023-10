Zvezni tožilci v ZDA dopolnili obtožnico proti demokratskemu senatorju Bobu Menendezu

New York, 12. oktobra - Ameriški zvezni tožilci so danes dopolnili obtožnico proti demokratskemu senatorju iz New Jerseyja Bobu Menendezu, ki mu očita korupcijo. Sedaj ga obtožujejo še, da je v času vodenja senatnega odbora za mednarodne odnose deloval kot neprijavljeni agent tuje vlade - Egipta.