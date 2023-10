Kajakaška zveza zadovoljna s sezono

Tacen, 12. oktobra - Kajakaši in kanuisti so v Tacnu z druženjem končali novo uspešno sezono, ki so jo v slalomu zaznamovali svetovni naslov kanuista Benjamina Savška, skupna zmaga v svetovnem pokalu kanuista Luke Božiča in bron Eve Terčelj v kajakaškem krosu na svetovnem prvenstvu. V taboru Kajakaške zveze Slovenije (KZS) so pred olimpijsko sezono tako zadovoljni.