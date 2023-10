Trump presenetljivo kritiziral Netanjahuja in pohvalil Hezbolah

Miami, 12. oktobra - Bivši predsednik ZDA Donald Trump je v sredinem nagovoru podpornikom zatrdil, da do napadov Hamasa na Izrael ne bi prišlo, če bi bil on še vedno predsednik. Ob tem je presenetljivo kritiziral izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in pohvalil libanonsko milico Hezbolah, kot zelo pametno, poročajo ameriški mediji.