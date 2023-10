Na posvetu v Moravskih Toplicah o izzivih na področju komunalnih odpadkov

Moravske Toplice, 12. oktobra - V Moravskih Toplicah se je danes začel dvodnevni posvet Trajnostne rešitve za zeleni prehod Slovenije, na katerem so osrednja tema aktualni izzivi na področju ravnanja s komunalnimi odpadki. Količina teh v Sloveniji narašča in jo je treba zmanjšati, je uvodoma dejala Tanja Bolte z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.