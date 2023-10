Zavod za usposabljanje, delo in varstvo Dornava praznuje 70 let delovanja

Maribor, 12. oktobra - Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava je popoldne v Mariboru obeležil 70 let svojega delovanja. Zavod deluje v Dornavi, na Ptuju, v Mariboru in Ormožu, pred kratkim pa so odprli tudi štiri nove hiše, ki so namenjene stanovanjskim skupnostim. Slovesnosti se je udeležila tudi predsednica Nataša Pirc Musar.