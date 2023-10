Navijači bodo za derbi Indija - Pakistan zavzeli bolnišnične postelje

Ahmadabad, 12. oktobra - Indijski Ahmedabad bo v soboto gostil veliki derbi na svetovnem prvenstvu v kriketu med Indijo in Pakistanom. Francoska tiskovna agencija AFP poroča, da bo del navijačev spal kar v bolnišnicah. Razlog so hotelske cene, ki so od običajnih zaradi izjemnega zanimanja višje tudi do desetkrat.