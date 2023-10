V Sij Acroniju po okvari v vroči valjarni znova zagnali proizvodnjo

Jesenice, 12. oktobra - V družbi Sij Acroni so ta mesec znova zagnali proizvodnjo, ki so jo zaradi večje poškodbe glavnega motorja valjavskega ogrodja v vroči valjarni ustavili sredi julija. Kot so danes sporočili iz skupine Sij, so v družbi ob tem ohranili vsa delovna mesta, zaposleni pa so se že vrnili na delo.