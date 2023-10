Na posvetu v Portorožu o strateškem pomenu proizvodnje materialov

Portorož, 12. oktobra - Proizvodnja materialov je bistvena za zeleni prehod, pri tem pa ima daljni vzhod prednost pred Evropo in Slovenijo, so danes na okrogli mizi o materialih kot strateški konkurenčni prednosti v Portorožu ugotavljali predstavniki štirih ministrstev. Strinjali so se, da je treba okrepiti naložbe v raziskave in razvoj ter usposabljanje kadrov.