Stoltenberg od Ankare pričakuje hitro ratifikacijo švedskega vstopa v Nato

Bruselj, 12. oktobra - Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg od Turčije pričakuje, da bo hitro ratificirala protokol o pristopu Švedske k Natu. To od Turčije in Madžarske pričakuje tudi vseh 29 članic zavezništva, ki so to že storile, je po zasedanju obrambnih ministrov v Bruslju povedal Stoltenberg. Turški minister mu je zagotovil, da bo Ankara izpolnila dogovor.