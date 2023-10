Vreme: Zvečer in ponoči bo večinoma jasno

Ljubljana, 12. oktobra - Zvečer bo na Primorskem še delno oblačno, ponoči bo povsod precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno, več oblačnosti bo le na zahodu. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na zahodu lahko popoldne in zvečer pade kakšna kaplja dežja. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo ponekod na zahodu rahlo deževalo, drugod bo razmeroma sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Ponoči se bo pooblačilo. V nedeljo bo oblačno s padavinami, ohladilo se bo, meja sneženja se bo proti večeru spustila do okoli 1500 metrov nad morjem.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem vztraja obsežno območje visokega zračnega tlaka. Ciklonska območja se preko severne Evrope pomikajo proti vzhodu. Z zahodnikom v višinah k nam priteka topel in postopno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo v krajih severno in zahodno od nas oblačno, drugod bo večinoma jasno. V petek bo v sosednjih pokrajinah Italije ter v Istri zmerno do pretežno oblačno, ponekod tudi megleno. Drugod bo večinoma sončno.