Kmetijske organizacije podpirajo podaljšanje dovoljenja za glifosat

Ljubljana, 12. oktobra - Slovenske kmetijske organizacije so se pred petkovim odločanjem članic EU v skupni izjavi zavzele za podaljšanje dovoljenja za prodajo herbicida glifosat v uniji. Kot so zapisale, so strokovne institucije EU na podlagi znanstvenih dejstev temu že prižgale zeleno luč, za glifosat pa trenutno niti ni na voljo ustreznih alternativ.