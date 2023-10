Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje nova državna sekretarka Janja Zupančič

Ljubljana, 12. oktobra - Vlada je na današnji seji razrešila državnega sekretarja na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Borisa Černilca, pristojnega za predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Na funkciji ga bo z 19. oktobrom nasledila Janja Zupančič, so sporočili po seji vlade.