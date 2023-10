V usmeritvah pozvali k povečanem številu vpisnih mest tudi na študijih za pedagoške poklice in računalništvo

Ljubljana, 12. oktobra - Vlada se je seznanila z usmeritvami za pripravo načrta izvajanja študijske dejavnosti za študijsko leto 2024/25, ki jih je pripravilo visokošolsko ministrstvo. Med drugim pozivajo zavode, naj v prihodnjem letu povečajo število vpisnih mest za tiste programe, ki so imeli letos omejitev vpisa, med njimi so pedagoški poklici in računalništvo.