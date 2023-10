Poljska, Češka in Avstrija podaljšujejo nadzor na mejah s Slovaško

Varšava/Praga, 12. oktobra - Poljska, Češka in Avstrija so sporočile, da bodo zaradi zajezitve nezakonitih migracij do 2. novembra podaljšale začasni nadzor na svojih mejah s Slovaško. Nadzor so države, sprva za deset dni uvedle 4. oktobra, sedaj pa so vse napovedale podaljšanje.