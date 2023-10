Izrael Sloveniji doniral deset prenosnih aparatov za čiščenje vode

Ljubljana, 12. oktobra - V logističnem centru Roje so danes sprejeli donacijo desetih prenosnih aparatov za čiščenje vode. Donacijo je poslal Izrael, generalnemu direktorju uprave za zaščito in reševanje Leonu Behinu pa jo je uradno predal konzul in vodja administracije iz nerezidenčnega veleposlaništva Izraela Herzel Edri, ki ima sedež na Dunaju.