Prvim šestim občinam 53 milijonov evrov predplačil za škodo na infrastrukturi

Ljubljana, 12. oktobra - Občine Črna na Koroškem, Dravograd, Mislinja, Prevalje, Slovenj Gradec in Vuzenica, ki so jih prizadele avgustovske poplave, so danes prejele predplačila v skupni višini 53,2 milijona evrov za ocenjeno škodo na občinski lastnini oziroma infrastrukturi. Ostalim občinam, skupaj jih je 117, bodo predplačila nakazana v naslednjih dneh.