V koprskem pristanišču še četrti sodoben vlačilec

Koper, 12. oktobra - V Kopru so danes predstavili nov vlačilec Ares. Zanj je podjetje Adria Tow, ki je v polovični lasti Luke Koper, plačalo 9,2 milijona evrov. Zdaj imajo v Kopru štiri sodobne vlačilce in dva stara skoraj pol stoletja. V Luki Koper ob tem poudarjajo, da so vlačilci pomembni za zagotavljanje varnosti plovbe.