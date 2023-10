Na RTVS obsojajo pozive k odpovedi naročnine

Ljubljana, 12. oktobra - Na RTVS so kot neresnične označili informacije, ki krožijo v nekaterih medijih in po družbenih omrežjih, o tem, da naj bi v zadnjem času beležili precej odpovedi naročnine. Kot so pojasnili za STA, obsojajo širjenje lažnih in zlonamernih informacij ter napovedali, da bodo glede tovrstnih pobud uporabili vsa razpoložljiva pravna sredstva.