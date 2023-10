Prihodnji mesec na dražbo kitari Erica Claptona in Kurta Cobaina

Nashville, 16. oktobra - V ZDA bodo prihodnji mesec na dražbi prodajali kitari, na kateri sta igrala Eric Clapton in Kurt Cobain. Vsako ocenjujejo na do dva milijona ameriških dolarjev (1,9 milijona evrov), poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dražba bo potekala med 16. in 18. novembrom v Nashvillu v organizaciji avkcijske hiše Julien's Auctions.