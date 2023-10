Na posvetu SAZU o vzgojnem pomenu šole in naslavljanju neenakosti

Ljubljana, 12. oktobra - Na posvetu Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) o šolstvu so med izzivi izpostavili naslavljanje neenakosti, poudarili so pomen vzgojnega delovanja in pozvali k inkluzivni šoli. Da naj šola postane prostor posebnega pomena, kjer se krepi enakost, je pozvala tudi svetovalka predsednice republike Tatjana Bobnar.