V Mestnem muzeju Ljubljana dela slikark in kipark prve polovice 20. stoletja

Ljubljana, 12. oktobra - V Mestnem muzeju Ljubljana je od danes na ogled prvi del razstavnega projekta Slovenske umetnice v obdobju 1850-1950. Razstava z naslovom Kaj bi dekleta morala vedeti? v središče pozornosti postavlja 22 slikark in kipark, ki so ustvarjale v prvi polovici 20. stoletja. Združuje skoraj 100 umetniških del, dodane so kratke biografije umetnic.