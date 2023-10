Kostanjeviška Galerija Božidarja Jakca po novem letu tudi Muzej moderne in sodobne umetnosti

Kostanjevica na Krki, 12. oktobra - Nazivu likovne Galerije Božidarja Jakca iz Kostanjevice na Krki, ki s svojo dejavnostjo pokriva Dolenjsko, Posavje in Belo krajino, bodo po novem letu uradno dodali naziv Muzej moderne in sodobne umetnosti. Naziv neuradno že uporabljajo, od dodatnega in večpovednega poimenovanja pa si obetajo okrepitev prepoznavnosti.