Ljubljana, 12. oktobra - Strokovni in poslovni direktor Pediatrične klinike Marko Pokorn in Teodor Žepič ter v. d. vodje konzularnega sektorja na zunanjem ministrstvu Viktor Mlakar bodo danes ob 14. uri pred Pediatrično kliniko UKCL na Zaloški 2 dali izjavo za medije ob varni vrnitvi na srcu operiranega otroka iz Izraela v Slovenijo, so sporočili iz UKCL.