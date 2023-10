IEA: Za motnje v dobavi nafte zaradi vojne ni pretirane skrbi

Pariz, 12. oktobra - Tveganje za motnje v dobavi nafte zaradi vojnega konflikta med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas po oceni Mednarodne agencije za energijo (IEA) ni veliko. Vseeno pa so pri agenciji pripravljeni na morebitno posredovanje. V danes objavljenem mesečnem poročilu so opozorili tudi na morebitno pomanjkanje dizla v Evropi v prihajajoči zimi.