Večina vode za javni vodovod načrpana iz podzemnih virov

Ljubljana, 14. oktobra - Za javni vodovod so lani načrpali 179 milijonov kubičnih metrov vode ali za 3,4 odstotka več kot leto prej. Po podatkih statističnega urada so je 98 odstotkov načrpali iz podzemnih virov. Gospodinjstva so je porabila za 0,7 odstotka več, proizvodne in storitvene dejavnosti pa za 6,3 odstotka več kot leta 2021.