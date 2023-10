Gospodinjstva več kot petino izdatkov namenijo za prevoz

Ljubljana, 14. oktobra - Slovenska gospodinjstva so lani za nakupe življenjskih potrebščin v povprečju namenila 23.934 evrov oz. 10.006 evrov na posameznega člana. Od tega so največji del - več kot petino - predstavljali izdatki za prevoz, ki vključujejo tudi nakupe prevoznih sredstev, ugotavljajo na Statističnem uradu RS. Sledijo hrana in stanovanjski stroški.